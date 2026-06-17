Se gastaron $13 millones: Fundación denuncia a Municipalidad de Colina por compras de álbumes y láminas del Mundial

Desde la Fundación América Transparente se indicó que el gasto de la Corporación Municipal asciende a $13 millones y se hizo con recursos públicos.

La Fundación América Transparente comunicó en redes sociales que realizó una denuncia en Chilecompra contra la Corporación Municipal de Colina.

¿El motivo? Desde el municipio se adquirieron 1.700 álbumes y 6.800 sobres de láminas del Mundial 2026 , donde el total de la operación asciende a 13 millones de pesos con recursos públicos.

Desde la Corporación se indicó en la plataforma de Mercado Público que la compra de los álbumes se hizo para apoyar “actividades recreativas y educativas”. Mientras que en el caso de los sobres de láminas, se argumentó que se realizó para fortalecer la “integración estudiantil”.





Esta justificación no convence a la fundación, que cuestiona la razonabilidad de estos argumentos ante el elevado monto de la inversión.

Además, la fundación manifestó que la compra se hizo en dos partes para poder hacer un trato sin tener que licitar ($6.497.876 cada una).

Al dividir la compra total de 13 millones de pesos en dos partes iguales, cada operación quedó por debajo del límite legal y no se tiene la obligación de realizar una licitación pública.

13 millones de pesos en láminas y álbumes del mundial gastó la Corporación de Colina. Además diviviendo la compra en dos para poder hacer un trato sin licitar.

Hicimos la denuncia en Chilecompra para que esta compra sea investigada. Más detalles en el hilo 👇 https://t.co/bgsc5u4Z9T — Fundación América Transparente (@a_transparente) June 17, 2026