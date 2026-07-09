Decretan Alerta Ambiental para hoy 9 de julio: Qué no se puede hacer y cómo funciona la restricción vehicular
Revisa acá qué vehículos podrán moverse por Santiago este jueves y el detalle de la Alerta Ambiental.
La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana decretó alerta ambiental para este jueves 9 de julio debido a la mala calidad del aire en la cuenca de Santiago.
Ante esto, las autoridades han recomendado evitar cierto tipo de actividades, así como también se han activado las prohibiciones sobre el uso de leña y madera en la capital.
Qué NO se puede hacer en Alerta Ambiental
De acuerdo con el sitio web Aire Chile, del Ministerio del Medio Ambiente, este jueves se hacen los siguientes llamados:
- Prohibición de uso de calefactores de uso residencial a leña y otros derivados de la madera, excepto calefactores a pellet, en toda la RM.
- Recomiendan modificar la intensidad de sus actividades físicas al aire libre, ya sea en centros educacionales o por cuenta propia.
- Intensificación de la fiscalización y programa de lavado y aspirado de calles.
- Se mantiene restricción vehicular habitual.
Restricción vehicular hoy jueves 9 de junio
En tanto, la restricción vehicular de este jueves con Alerta Ambiental, se mantiene vigente para los siguientes dígitos:
- Automóviles con sello verde – Provincia de Santiago, San Bernardo, Puente Alto y al interior del anillo de Américo Vespucio (AAV) entre las 7:30 y 21:00 horas | Restricción para los vehículos con patentes terminadas en 4 y 5.
- Automóviles sin sello verde – Provincia de Santiago, San Bernardo y Puente Alto | Restricción de vehículos Con patentes terminadas en 8-9-0-1.
- Al interior del anillo de Américo Vespucio (AAV) | Restricción para todos los vehículos.
- Motocicletas – Provincia de Santiago, San Bernardo y Puente Alto | Patentes terminadas en los dígitos 4 y 5.
- Transportes de carga, incluidas las camionetas que no cuenten con sello verde – dentro del anillo Américo Vespucio | Restricción para las patentes terminadas en 8-9-0-1.