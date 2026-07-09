Decretan Alerta Ambiental para hoy 9 de julio: Qué no se puede hacer y cómo funciona la restricción vehicular

Revisa acá qué vehículos podrán moverse por Santiago este jueves y el detalle de la Alerta Ambiental.

La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana decretó alerta ambiental para este jueves 9 de julio debido a la mala calidad del aire en la cuenca de Santiago.

Ante esto, las autoridades han recomendado evitar cierto tipo de actividades, así como también se han activado las prohibiciones sobre el uso de leña y madera en la capital.

Qué NO se puede hacer en Alerta Ambiental

De acuerdo con el sitio web Aire Chile, del Ministerio del Medio Ambiente, este jueves se hacen los siguientes llamados:

Prohibición de uso de calefactores de uso residencial a leña y otros derivados de la madera , excepto calefactores a pellet, en toda la RM.

de uso de calefactores de uso residencial a , excepto calefactores a pellet, en toda la RM. Recomiendan modificar la intensidad de sus actividades físicas al aire libre, ya sea en centros educacionales o por cuenta propia.

ya sea en centros educacionales o por cuenta propia. Intensificación de la fiscalización y programa de lavado y aspirado de calles.

Se mantiene restricción vehicular habitual.





Restricción vehicular hoy jueves 9 de junio

En tanto, la restricción vehicular de este jueves con Alerta Ambiental, se mantiene vigente para los siguientes dígitos: