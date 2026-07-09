Quién es el suboficial de la PDI y por qué se parapetó en edificio: Fue grabado pidiendo ayuda

Rodrigo Silva desató un operativo tras parapetarse en un edificio alegando que corría riesgo su vida. Tras el procedimiento quedó con custodia policial y este jueves fue trasladado de urgencia al Hospital de Carabineros por una herida en el cuello.

La noche del martes, un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) desató un operativo tras parapetarse en un edificio en Las Condes.

El detective permaneció atrincherado durante cerca de tres horas en un departamento del séptimo piso de un edificio ubicado en la intersección de Las Tranqueras con Pedro Gamboa.

Desde una ventana que rompió, aseguró a los transeúntes que tanto él como sus hijos estaban en peligro y acusó la existencia de presuntas redes de corrupción al interior de la PDI .





“Me van a matar… Por favor, ayúdenme. Llamen a Carabineros. Boté todas mis municiones, mis cargadores; mi arma está desarmada. Si me matan, van a plantar una pistola. Créanme, soy inocente. Ayúdenme, por favor”, manifestó entre gritos.

La Fiscalía Oriente asumió la investigación bajo reserva y en paralelo continúan las diligencias para determinar el origen de las denuncias y las circunstancias que rodearon el caso.

¿Quién es el suboficial de la PDI que se parapetó?

El PDI que se parapetó en un edificio de oficinas en Las Condes el martes pasado fue identificado como el subcomisario Rodrigo Silva .

Es funcionario activo de las institución y lleva aproximadamente 11 años de servicio, desempeñando funciones en la Brigada Investigadora de Robos (BIRO).

Tras el operativo Silva fue trasladado en un vehículo policial hasta el Hospital de Carabineros para una evaluación médica y la Fiscalía determinó que se fuera a su casa bajo resguardo policial.

Sin embargo, la madrugada del jueves tuvo ser trasladado nuevamente al recinto médico luego de presentar una herida en cuello producida por un elemento cortopunzante, aparentemente producida por él mismo.

Gobierno y PDI se manifestaron por PDI parapetado

La Policía de Investigaciones (PDI) se pronunció sobre el caso del subcomisario a través del inspector Jorge Abate, jefe nacional de Delitos Contra las Personas.

“Estamos preocupados de la salud de nuestro funcionario que está siendo atendido en el Hospital de Carabineros. Es parte de lo que podemos entregar hasta este momento, son diligencias que están en desarrollo”, indicó.

En tanto desde el gobierno, el Ministro de Seguridad, Martín Arrau, señaló que “son situaciones graves y, por supuesto, hay que investigarlas con todo el rigor, y eso es lo que le hemos encargado, el compromiso de la institución es hacerlo, y también, por supuesto, el Ministerio Público, quien está llevando este tipo de investigaciones”.

“Hay una reserva del caso, pero lo tomamos con la máxima seriedad. Todas las denuncias de este tipo de cosas, sobre todo de actos de amenaza, de corrupción, potenciales, porque estas son cosas, son denuncias, todavía no hay nada demostrado ni comprobado, pero las seguimos, porque es algo que nos preocupa de sobremanera”, agregó el secretario de Estado.