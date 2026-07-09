“Se cerró para siempre”: Karen Paola celebró victoria judicial tras querella presentada por Doctor Vidal

“Ver que intentan criminalizar tu historia, sobre todo como mujer, es sumamente doloroso”, expresó la participante de Fiebre de Baile en sus redes sociales.

La cantante Karen Paola celebró este miércoles una importante victoria judicial que obtuvo frente al doctor Pedro Vidal, luego que la justicia estableciera el sobreseimiento definitivo de la querella por injurias y calumnias en su contra.

A través de su cuenta de Instagram, la participante de Fiebre de Baile entregó los detalles del dictamen de los tribunales luego de un año y dos meses de proceso judicial.

“Todo esto (la querella por injurias y calumnias), simplemente por haber tenido la valentía de alzar la voz y relatar un episodio personal, una vivencia traumática que me tocó vivir”, expresó.





Continuó: “No les miento, en ese momento yo sentí mucha impotencia porque ver que intentan criminalizar tu historia, sobre todo como mujer, es sumamente doloroso; pero siempre confié en la verdad“.

En ese sentido, Karen destacó que “la justicia determinó de forma clara que los hechos que yo conté no son un delito“. “Comunicar lo que vivimos, visibilizar traumas y sanar en voz alto jamás debería ser castigado“, reflexionó.

Según agregó, la decisión fue ratificada tanto por un Tribunal de Garantía como por la Corte de Apelaciones de Santiago. “Este caso se cerró para siempre”, cerró.

Mira las declaraciones a continuación: