“Te amo”: Karen Paola agradece preciado gesto de amiga en medio de enfermedad respiratoria

“Dicen que enfermo que come, no muere”, comentó la participante de Fiebre de Baile sobre el especial regalo recibido.

Karen Paola ha preocupado a sus seguidores de las redes sociales tras anunciar que se encuentra pasando por un delicado estado de salud junto a su esposo, Juan Pedro Verdier, luego de que se contagiaran de diferentes enfermedades respiratorias que los mantienen con reposo tras haber ingresado a urgencias en las últimas horas.

Ante esto, una amiga de la participante de Fiebre de Baile le envió comida casera a su vivienda para que tuviera energía y se recuperara pronto, gesto que la cantante agradeció en sus historias de Instagram.





El tierno gesto de amiga de Karen Paola

Agradeciendo los mensajes que le han enviado sus seguidores para que se recupere pronto, Karen comentó: “Aquí estoy, tomándome una sopita de zapallito, una de las que me envió mi amiga Camila, a mí y a mi marido, para que no cocinemos”.

Mostrando el plato de comida en cuestión, agregó con cariño a su amiga: “Cosa más hermosa, amiga, te amo con todo mi corazón. Está exquisita. Además, dicen que enfermo que come no muere, así que en eso estamos”.

Respecto a la enfermedad que la aqueja, reveló que ella tiene una bronquitis obstructiva junto a algún virus respiratorio que no han identificado, mientras que Juan Pedro tiene neumonía más el mismo virus, por lo que les indicaron una serie de medicamentos y guardar reposo.