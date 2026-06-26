Karen Paola fue internada de urgencia junto a Juan Pedro Verdier: “Me duele hasta la uña, el pelo, todo”

La participante de Fiebre de Baile quedó al lado de la camilla de su esposo, luego de que tuvieran que ir de urgencia a un recinto médico a raíz de problemas respiratorios.

Karen Paola y su marido, Juan Pedro Verdier, terminaron internados de urgencia ya que ambos presentaron problemas respiratorios.

La participante de Fiebre de Baile contó su situación a través de su cuenta de Instagram, donde registró la atención que recibió en una clínica capitalina.

“Está Juan en la camilla de al lado, ya vino el otro día y se sigue sintiendo peor. Odio sentirme mal, yo no me enfermo nunca y siempre ando de buen ánimo entonces sentirme así me hace mal”, transparentó.





Luego compartió un video recibiendo tratamiento desde el centro médico y sinceró que “lo peor es que me duele hasta la uña, el pelo, todo”.

Posteriormente, ya desde la comida de su casa, Karen Paola reveló su diagnóstico y el de su marido.

“Y aquí están nuestros remedios. Son pilas, pilas de remedios. La única diferencia es que como Juan Pedro tiene neumonía, le dejaron esto, que son corticoides”, contó.

En el caso de la cantante, sostuvo que “afortunadamente yo neumonía no tengo, lo que sí tengo es una bronquitis obstructiva”.