Leo Méndez se enfrentará a Julianno Sosa en el ring: Cuándo es y cómo comprar entradas para la pelea

El evento “Cadena de Retos” tendrá también la presentación de diferentes disciplinas y desafíos que enfrentarán a personalidades del deporte, las redes sociales y la TV.

“La experiencia enfrenta a la juventud”. Ese es parte del anuncio que se dio a conocer hace algunas horas, dando a conocer que Leo Méndez se enfrentará a Julianno Sosa en un ring de boxeo.

Se trata del evento Cadena de Retos, una apuesta que busca visibilizar este deporte de contacto y cuyo show principal será el enfrentamiento del artista “old school” con el “new school”, en una jornada que reunirá distintas disciplinas y desafíos protagonizados por figuras del espectáculo, el deporte y las redes sociales.

Cuándo y dónde peleará Leo Méndez vs Julianno Sosa

El enfrentamiento entre ambos exponentes de la música en Chile se llevará a cabo el próximo sábado 22 de agosto a las 20:00 horas.





Dicho encuentro ya ha sido firmado para concretarse en el Gran Arena Monticello.

Entradas para pelea de Old School vs New School

La venta de entradas para la pelea de Julianno Sosa contra Dj Méndez ya se encuentra disponible en TicketMáster.

El precio de los boletos va desde los $24.150 (con cargo por servicio) hasta los $49.450 (con cargo por servicio) los que se distribuirán en 19 ubicaciones diferentes alrededor del ring.

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La invitación de Julianno Sosa a Dj Méndez a pelear

A través de un mensaje en su cuenta en Instagram, Sosa declaró que “el boxeo es para todos” y agregó que “quiero retar a alguien muy especial, a un amigo mío, personal también (…) a demostrarle al mundo que el boxeo es para todos”.

Tras esta invitación, Méndez respondió: “estoy muy sorprendido, pero muy contento porque este joven que admiro mucho, le doy las gracias por este reto (…) y si, acepto el reto”.

Ambos han compartido en sus redes sociales videos de sus entrenamientos previo a la pelea, donde se los ve preparándose para la velada en el ring.

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