¿Cuándo inicia la lluvia en Santiago hoy? Revisa el pronóstico del nuevo sistema frontal en la RM

La meteoróloga Allison Göhler explicó que existe la posibilidad de que caigan precipitaciones en la zona sur-oriente de la capital, aunque se trata de un fenómeno mucho más débil que el vivido entre esta semana.

Un nuevo sistema frontal llegará a la región Metropolitana con lluvias, las que estarán presentes en varios sectores de Santiago.

Según la meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, las precipitaciones afectarán también a la región de O’Higgins, aunque se trata de un “sistema que viene mucho más debilitado”.

Cabe recordar que el Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva para diez comunas de la región Metropolitana cercanas a la cordillera, por lluvias y posibles aluviones el jueves y viernes.





¿Cuándo llega la lluvia a Santiago?

Oficialmente, el nuevo sistema frontal que traerá lluvia a Santiago debería llegar a partir del viernes , pero Allison Göhler adelantó que es posible que se perciban gotas desde la tarde de este jueves.

“Va llegar de todas maneras débil, y debería llegar el día viernes. De todas formas, hoy día todavía hay inestabilidad rezagada”, detalló.

En ese sentido, la experta reiteró que “está todavía vigente la posibilidad de que nos caigan unas gotitas en la zona sur-oriente de nuestra capital”.

La meteoróloga explicó que “jueves y viernes van a ser días propensos en donde alguna nube se va a activar y va a generar la caída de gotitas, nada muy importante“.

“Son montos muy bajos y es lo que va a ocurrir hoy día también en el sector sur y oriente de la capital, y que también podría replicarse mañana”, agregó.