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Lluvias en Santiago hoy: A esta hora comienzan las precipitaciones en la región Metropolitana

Allison Göhler entregó el pronóstico del tiempo para este miércoles y analizó el sistema frontal que afecta al sur del país, el que llegará hasta la capital con algunos chubascos para esta tarde.

Fernanda Valdenegro
Por Fernanda Valdenegro

Periodista Digital

La lluvia podría llegar durante este miércoles a Santiago, según adelantó la meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler.

La experta advirtió que esta tarde se podrían presentar precipitaciones en algunos puntos de la región Metropolitana y también en la región de O’Higgins.

Esto se producirá debido al sistema frontal que está vigente en la zona sur del país, que “va a llegar hasta la región del Maule con un chubasco moderado”.

Sin embargo, al llegar hacia la región de O’Higgins y Santiago “esto se empieza a encajonar, sube por la cordillera y podría generar la activación de algún chubasco“.

¿A qué hora llegará la lluvia a Santiago? 

De acuerdo al pronóstico de Allison Göhler, las precipitaciones en Santiago iniciarán a partir de “la tarde noche”, más cerca de las 22 horas. 

Las lluvias podrían extenderse durante los próximo días ya que “miércoles, jueves y viernes la atmósfera va a estar inestable en la región Metropolitana, lo que quiere decir que cualquier nube podría activarse cerca de la precordillera y generar algún chubasco“.

“Por lo tanto, no descartamos que vaya a caer algo hoy en la noche, jueves en la tarde y viernes en la noche“, agregó.

En cuánto a los sectores en los que caerá lluvia, la meteoróloga indicó que será principalmente en la precordillera, aunque este miércoles podrías “caer algunas gotitas en Santiago Centro”. 

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