Lluvias en Santiago hoy: A esta hora comienzan las precipitaciones en la región Metropolitana

Allison Göhler entregó el pronóstico del tiempo para este miércoles y analizó el sistema frontal que afecta al sur del país, el que llegará hasta la capital con algunos chubascos para esta tarde.

La lluvia podría llegar durante este miércoles a Santiago, según adelantó la meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler.

La experta advirtió que esta tarde se podrían presentar precipitaciones en algunos puntos de la región Metropolitana y también en la región de O’Higgins.

Esto se producirá debido al sistema frontal que está vigente en la zona sur del país, que “va a llegar hasta la región del Maule con un chubasco moderado”.

Sin embargo, al llegar hacia la región de O’Higgins y Santiago “esto se empieza a encajonar, sube por la cordillera y podría generar la activación de algún chubasco “.





¿A qué hora llegará la lluvia a Santiago?

De acuerdo al pronóstico de Allison Göhler, las precipitaciones en Santiago iniciarán a partir de “la tarde noche”, más cerca de las 22 horas.

Las lluvias podrían extenderse durante los próximo días ya que “miércoles, jueves y viernes la atmósfera va a estar inestable en la región Metropolitana, lo que quiere decir que cualquier nube podría activarse cerca de la precordillera y generar algún chubasco“.

“Por lo tanto, no descartamos que vaya a caer algo hoy en la noche, jueves en la tarde y viernes en la noche“, agregó.

En cuánto a los sectores en los que caerá lluvia, la meteoróloga indicó que será principalmente en la precordillera, aunque este miércoles podrías “caer algunas gotitas en Santiago Centro”.