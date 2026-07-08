Corte de luz afecta a la zona sur del país por intenso temporal: Biobío y La Araucanía las más afectadas

Un río atmosférico de alta intensidad con isoterma cero elevada han causado estragos en varias localidades de ambas regiones. Más de 20 mil clientes se encuentran sin servicio.

Más de 20.000 clientes permanecen sin suministro eléctrico en la zona sur del país debido al potente sistema frontal que en localidades como Corral ha dejado 376 mm de agua caída en menos de 36 horas.

Según informó la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, las regiones más afectadas al cierre de esta nota son las del Bíobio, La Araucanía y Los Lagos.

Biobío: 9.498 clientes

9.498 clientes La Araucanía: 9.020 clientes

9.020 clientes Los Lagos: 2.385 clientes

2.385 clientes Los Ríos: 1.303 clientes

En cuanto a las comunas, las más afectadas son Santa Juana con 5.945 clientes, Villarrica con 2.421 clientes, San Pedro de la Paz con 2.264 clientes, Carahue con 1.041 clientes y Padre Las Casas con 865 clientes.

Vale mencionar que el fenómeno meteorológico está asociado a un río atmosférico de alta intensidad y a una isoterma cero elevada, condición que ha provocado precipitaciones en sectores donde habitualmente cae nieve.

En la Región de Los Ríos, uno de los principales problemas que se han registrado han sido los múltiples deslizamientos de tierra que han afectado la conectividad entre distintas localidades.