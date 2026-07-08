Sistema Único de Cobranza: Así funcionará el nuevo mecanismo para recuperar cotizaciones impagas

El nuevo mecanismo hará más eficiente la recuperación de las cotizaciones adeudadas a través de un único sistema y comenzará a funcionar a partir del 15 de julio.

Desde el próximo 15 de julio, la Tesorería General de la República (TGR) comenzará el proceso de cobranza prejudicial contra los empleadores que mantengan cotizaciones previsionales impagas de sus trabajadores a través del Sistema Único de Cobranza de Cotizaciones (SUCC).

Se trata de un modelo de cobro que que tiene como finalidad hacer más eficiente la recuperación de cotizaciones previsionales impagas.

Este sistema funcionará a través de la gestión coordinada entre instituciones como las administradoras de fondos de pensiones (AFP), el Instituto de Previsión Social (IPS), el Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP), Previred y la TGR.





El sistema hasta ahora funcionaba con cada AFP realizando de manera independiente las gestiones para cobrar las cotizaciones previsionales impagas de sus afiliados, lo que implicaba que cada administradora siguiera sus propios procesos de cobranza.

¿Cómo funciona el SUCC?

Con la implementación del Sistema Único de Cobranza de Cotizaciones (SUCC) que comienza a regir desde el 15 de julio, las instituciones encargadas de guardar los ahorros previsionales actuarán de forma coordinada, permitiendo centralizar y optimizar este proceso .

Según lo informado, este nuevo mecanismo hará más eficiente la recuperación de las cotizaciones adeudadas, mejorando la trazabilidad y el seguimiento de cada caso.

Las deudas previsionales generadas antes de la entrada en vigencia del SUCC seguirán siendo exigibles y continuarán siendo perseguidas y cobradas conforme a los procedimientos establecidos en la legislación vigente.

¿Qué deben hacer los trabajadores con la implementación del SUCC?

Desde la subsecretaria de Previsión Social aclararon que el SUCC no crea nuevas obligaciones para trabajadores ni empleadores.

Tampoco modifica el monto de las cotizaciones previsionales, sino que únicamente cambia la forma en que se lleva a cabo el proceso de cobranza.