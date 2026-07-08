Conmoción en El Bosque: Mujer fue baleada con más de 10 disparos en su casa y quedó en riesgo vital

De acuerdo a los antecedentes preliminares que entregó Fiscalía ECOH, la víctima no tenía antecedentes y el ataque no habría estado dirigido hacia ella.

Una mujer quedó en riesgo vital tras ser baleada por desconocidos fuera de su casa en la comuna de El Bosque.

Según información preliminar, la víctima estaba al interior de su domicilio cuando desde el exterior propinaron cerca de 10 disparos.

Dos de ellos la alcanzaron directamente a la mujer, provocándole heridas de gravedad que hicieron urgente su traslado hasta el Hospital El Pino donde recibió los primeros auxilios.

En las últimas horas fue sometida a una intervención quirúrgica pero todavía se mantiene en riesgo vital.





Disparos habrían sido para otra persona

Desde la Fiscalía ECOH informaron que la víctima no contaba con antecedentes penales y estaba en compañía de su pareja al interior de su casa.

También señalaron que los disparos no habrían estado dirigido hacia la mujer y se está investigando si el ataque fue realizados con más de un arma.