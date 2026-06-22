Prisión preventiva para acusado de agredir a niña de 4 años en Melipilla: Menor sigue en riesgo vital

El tribunal acogió la petición tras formalizar al presunto atacante por homicidio frustrado.

El hombre de 24 años acusado de agredir a una niña de cuatro años en la comuna de Melipilla, quedó en prisión preventiva este lunes.

Tras ser formalizado por homicidio frustrado, el tribunal acogió la petición de la fiscal Claudia Herrera para decretar la medida cautelar más gravosa.

El jueves pasado, el hombre se dio a la fuga tras la denuncia de su expareja por atacar a su hija de cuatro años durante una fiesta en la que estaba presente la madre.

De acuerdo al relato de testigos, los gritos de la niña habrían alertado a su madre, quien encontró a su presunta expareja en la habitación de la pequeña.





Siempre de acuerdo a Carabineros, en esta instancia el sujeto de 23 años habría dejado la fiesta y se habría dirigido al dormitorio de la menor de edad: “En circunstancias que estamos investigando aún, el sujeto habría salido del lugar donde estaban compartiendo, habría accedido al segundo piso y habría propinado golpes a esta menor ”.

Horas más tarde durante el jueves 18 de junio, Carabineros logró su detención.

En tanto, la niña permanece entubada en riesgo vital en el Hospital Félix Bulnes, debido a la gravedad de sus lesiones. Sin embargo, el diagnóstico exacto continúa reservado.