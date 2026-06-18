Niña de 4 años quedó intubada y en riesgo vital tras ataque en Melipilla: Hay un detenido

El equipo médico informó que la víctima presenta una deformación craneal atribuible a un golpe con un objeto contundente, manteniendo una condición de extrema gravedad.

La madrugada de este jueves, una mujer denunció a su expareja por atacar a su hija de 4 años en la comuna de Melipilla, quien sufrió lesiones graves al interior de un domicilio y ahora permanece internada en riesgo vital.

El grave caso de violencia intrafamiliar ocurrió en el pasaje Lastenia Álvarez de la población Florencia 1, y es investigado por la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente.

El presunto autor de la golpiza, un hombre de 23 años, se dio a la fuga tras la agresión y, horas más tarde, personal de la SIP de la 24ª Comisaría de Melipilla logró su detención en la comuna de Estación Central.

Según los antecedentes policiales, el imputado registra una causa revocada y no mantenía órdenes de detención vigentes al momento de su captura.

Niña está intubada y en riesgo vital

Debido a la complejidad de sus lesiones, la menor de edad fue trasladada en helicóptero desde el Hospital de Melipilla hasta el Hospital Félix Bulnes, procedimiento que estuvo a cargo de la Prefectura Aérea de Carabineros.

Tras la evaluación médica, el médico pediatra diagnosticó a la niña lesiones de carácter grave y riesgo vital, por lo que debió ser intubada.

Luego, precisaron que la pequeña presenta una deformación craneal atribuible a un golpe con un objeto contundente o a un fuerte impacto.





Labocar de Carabineros indaga el caso

El fiscal Pedro Aravena Arriagada explicó que “la menor fue agredida por el exconviviente de su madre al interior de un domicilio en la citada comuna de Melipilla, luego de lo cual se dio a la fuga”.

“Desde el momento de recepción de la denuncia, la Fiscalía dispuso la concurrencia de personal especializado de OS9 de Carabineros, con la finalidad de dar con el paradero del autor del delito”, complementó.

El fiscal agregó además que existen antecedentes que permiten vincular al detenido con la autoría del hecho, junto con señalar que ordenó al Laboratorio de Criminalística de Carabineros acudir al lugar.

“Se instruyó la concurrencia de personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros al lugar de comisión del delito con la finalidad de recoger y analizar evidencia de interés criminalístico”, sostuvo.