“Perseguido por varios perros”: Rescatan a coipo en zona residencial de Melipilla

El operativo fue realizado por Carabineros de la 24ª Comisaría de Melipilla, junto a personal de Seguridad Pública y del Departamento de Emergencia de la Municipalidad.

Este sábado se reportó el rescate de un coipo en la Villa Chacra San Pedro, en Melipilla, luego de que vecinos alertaran sobre la presencia del animal al interior de una zona residencial.

La situación encendió las alertas debido a que se trataba de un ejemplar de coipo (Myocastor coypus), una especie nativa protegida por la legislación chilena.

El operativo fue realizado por Carabineros de la 24ª Comisaría de Melipilla, junto a personal de Seguridad Pública y del Departamento de Emergencia de la Municipalidad.





Reportan rescate de copio en zona residencial de Melipilla

Al llegar al lugar, los equipos constataron que el animal era perseguido por varios perros.

“El coipo estaba siendo perseguido por varios perros, situación que ponía en riesgo su integridad”, señalaron desde Carabineros al informar el procedimiento.

Debido a su condición de especie protegida por la Ley de Caza N°19.473 y el Decreto Supremo N°5, las autoridades activaron el protocolo de intervención para fauna silvestre.

El procedimiento concluyó con la reinserción del coipo en su hábitat natural.