Investigan hallazgo de un cuerpo al interior de canal en Camino a Melipilla

El hallazgo se dio luego de que trabajadores de ferrocarril vieran a una persona dentro del canal.

La mañana de este jueves se dio aviso a personal municipal de Maipú y personal de Carabineros ante el hallazgo de un cuerpo sin vida en un apartado del canal Santa Marta en Camino a Melipilla.

El hecho fue descubierto por trabajadores del ferrocarril que vieron a una persona en el agua, sin embargo, al rescatarla se percataron de que no tenía signo vitales.

Sobre la víctima, sería una persona de sexo masculino NN, ya que no habría contado con identificación al momento de ser encontrada.

Personal de la SIP y Labocar se encuentran trabajando para descifrar cómo ocurrieron los hechos.

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