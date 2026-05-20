Cae banda que usaba perfiles falsos en app de citas para asaltar víctimas en departamentos de Las Condes

En sus domicilios, los delincuentes los intimidaban con armas de fuego y los amarraban para robar especies de gran valor.

En prisión quedó una banda, en la que uno de sus integrantes concretaba citas a través de la aplicación Grindr con una cuenta falsa.

El resto lo acompañaba a departamentos en Las Condes donde asaltaban a sus víctimas.

Una vez que los delincuentes entraban al domicilio, intimidaban a los residentes con armas de fuego, y luego las amarraban para robar todo lo que tuvieran de valor.





Una de las víctimas avalúa la sustracción en ocho millones de pesos, reveló el jefe de la Fiscalía Local de Las Condes, Francisco Lanas.

El trabajo pericial en los departamentos donde entraron los ladrones, les entregó sus nombres y domicilios, donde Carabineros llegó temprano por la mañana para detenerlos, además de recuperar especies sustraídas.