¿Nuevo romance en la farándula? Aseguran que Kika Silva y Cristián Arriagada “están súper embalados”

La periodista Cecilia Gutiérrez confirmó que la influencer estaría en una relación con el viudo de Javiera Suárez tras años de amistad.

Un nuevo romance nació en la farándula. La periodista de espectáculos, Cecilia Gutiérrez confirmó que Kika Silva está en una relación con el doctor Cristián Arriagada, viudo de Javiera Suárez.

Según la comunicadora, la modelo “era su amiga hace tiempo, comparten algunas marcas de las que son embajadores, entonces se conocían”.

“ Ya hace un par de semanas están saliendo , pololeando. Me dicen personas que los han visto que están súper embalados, que ella está full enganchada de él”, reveló Gutiérrez.





Además, precisó que el vínculo entre ambos habría evolucionado tras la separación “en buenos términos” de Kika Silva con Gonzalo Valenzuela, luego de pasar el Año Nuevo juntos.

Cristián Arriagada por su parte, habría mantenido una vida sentimental más reservada desde la muerte de Javiera Suárez, aunque ha “tenido algunos romances, uno de los más importantes con Daniela Nicolás“.

“Que duró harto tiempo a pesar de que lo negó en su tiempo”, agregó la periodista. Junto a esto, mencionó que la exMiss Universo Chile se negó a hablar de Arriagada porque era una persona “muy mala y narcisista”.