Alcaldes son amenazados de muerte tras restaurar fachadas: 14 jefes comunales han denunciado en los últimos dos años

El alcalde de San Bernardo, Christopher White, denunció los hechos recientemente y las amenazas habrían sido enviadas por integrantes de barras bravas.

El alcalde de San Bernardo, Christopher White, denunció ser víctima de amenazas de muerte en las últimas horas.

Con él ya son 14 los jefes comunales que han denunciado hechos similares en los últimos dos años.

Estas amenazas fueron rayadas en muros luego de que se habían restaurado. Esto, en un barrio que ha sido vandalizado por integrantes de barras bravas que pintan con los colores de sus equipos deportivos las fachadas y el mobiliario público.