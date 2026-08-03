Anuncian corte de agua en la Región Metropolitana para las próximas horas
La empresa Aguas Andinas dio a conocer que las interrupciones se deben a trabajos programados.
Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en gran parte de la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán a zonas de Santiago.
De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y se extenderá por varias horas.
La compañía indicó que la comuna afectada es: Buin.
Revisa las zona afectada por corte de agua en Santiago
- Buin: Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas del lunes 3 de agosto.