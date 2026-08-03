Imacec: Economía chilena superó las expectativas y creció un 2,4% en junio

El Banco Central informó que se anotó un alza impulsada principalmente por la minería, los servicios y el comercio.

El Banco Central informó este lunes que el Índice de Mensual de Actividad Económica (Imacec) correspondiente a junio creció un 2,4%, en comparación con el mismo mes de 2025.

El guarismo no solo se estableció por sobre las expectativas del mercado, sino que dejó a atrás una racha negativa de cinco meses.

Según la entidad, el alza se explicó por un crecimiento de la minería, los servicios y el comercio.

El Imacec no minero “presentó un incremento anual de 1,4%, mientras que en términos desestacionalizados creció un 0,1% respecto del mes anterior y 0,4% en doce meses”.





En el desglose por actividad, la “producción de bienes creció 3,9%”, la actividad comercial “presentó un crecimiento de 5,4%” y los servicios “aumentaron 1,7%”, todo en términos anuales.

Lo anterior fue impulsado por el desempeño de la minería, el comercio mayorista y los servicios personales, en particular de salud y educación, respectivamente.