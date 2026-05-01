“Las vueltas de la vida”: Kika Silva sorprendió en redes tras revelar desconocido hito que la une con Florencia Araneda

A través de una publicación que acumula más de 62 mil me gusta, Kika compartió un carrusel con dos fotografías junto a Florencia y reveló una importante hito que las une.

Kika Silva sorprendió en redes tras compartir un recuerdo junto a Florencia Araneda, hija de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza, cuando ambas estaban en la etapa escolar.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo de 34 años publicó una fotografía actual junto a la joven de 22, acompañada de otra postal de hace cerca de 19 años, donde ambas aparecen con uniforme escolar y sosteniendo una rosa blanca.

“Una tradición de nuestro colegio era salir de cuarto medio de la mano de una niña de PreKinder”, explicó la presentadora de televisión.





“Las vueltas de la vida”: Kika Silva revela particular recuerdo con Florencia Araneda

En el post que acumula más de 62 mil me gusta, Kika compartió un carrusel con dos fotografías junto a Florencia.

Sin embargo, lo que sorprendió fue que ambas coincidieron en distinta etapa escolar, y que Florencia fue quien la acompañó de la mano cuando la modelo egresó de cuarto medio.

“Las vueltas de la vida que ahora podemos ser amigas…“, indicó Silva.