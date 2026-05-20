El miedo a comer y la obsesión por el cuerpo: La difícil batalla de los trastornos alimentarios

El 75% de las personas que padecen este trastorno tiene entre 10 y 25 años y la mayoría son mujeres.

Durante 12 horas entramos al único centro de día especializado exclusivamente en Trastornos de Conducta Alimentaria.

Ahí, cinco comidas marcan el ritmo de una batalla silenciosa contra una enfermedad que crece cada vez más. El 75% de las personas que padecen este trastorno tiene entre 10 y 25 años y la mayoría son mujeres.

El miedo a comer, la obsesión por el cuerpo, las mentiras y recaídas y el largo y difícil camino para volver a vivir, en el reportaje de Soledad Rodríguez.