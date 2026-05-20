El Ministerio Público determinó que Jorge Constanzo habría cometido el delito de homicidio por omisión debido a una serie de riesgos vinculados al cuidado de su hija.

En prisión preventiva quedó este miércoles, Jorge Constanzo, imputado por la muerte de su hija de dos años tras caer del piso 11 de un edificio en Las Condes, la tarde del domingo.

Según lo expuesto por el Ministerio Público, el sujeto incurrió en una serie incumplimientos que habían establecido con la madre y que tenían relación de la niña, por lo que se determinó que tiene responsabilidad en lo ocurrido.

“Él no solamente no pone la malla en la venta, sino que además la ventana queda abierta. ¿Y cómo lo sabemos? Por la estructura de la ventana, porque cuando llega Carabineros y lo despierta debido a que tocan la puerta durante varios minutos. La ventana estaba abierta y la niña no tenía ninguna posibilidad de haberla abierto”, señaló la fiscal Pamela Valdés en la audiencia.





También se tomó en cuenta que al momento de los hechos el acusado se encontraba en evidente estado de ebriedad.

“Esos riesgos eran evitables, él debió haber dejado cerrada la ventana con pestillo. En este caso tenemos el peor resultado, que es la muerte de una menor de 2 años y seis meses. La Fiscalía está para proteger a los menores”, consignó la fiscal.

A raíz de eso se concluyó que Constanzo habría cometido el delito de homicidio por omisión por lo que quedó con la medida cautelar más gravosa mientras dure la investigación.

Cronología de la caída de niña de dos años en Las Condes

Sábado 16 de mayo

Fiesta: Jorge Constanzo estuvo en una celebración en la que consumió alcohol y que se extendió hasta la madrugada del domingo.

Domingo 17 de mayo

Atraso en retiro de niña: Constanzo debía acudir a buscar a hija a la casa de su madre en la comuna de Pudahuel a las 10:00 horas. Se presentó con un retraso de cerca de 50 minutos.

Constanzo debía acudir a buscar a hija a la casa de su madre en la comuna de Pudahuel a las 10:00 horas. Se presentó con un retraso de cerca de 50 minutos. Almuerzo y alcohol: Posteriormente se trasladó con la niña y su pareja hasta un local para almorzar, en el que también habría estado consumiendo alcohol.

Posteriormente se trasladó con la niña y su pareja hasta un local para almorzar, en el que también habría estado consumiendo alcohol. Siesta: Al llegar al departamento de Las Condes, el imputado dejó a su hija durmiendo en una habitación sin mallas de seguridad y se fue a dormir siesta con su pareja a otro dormitorio.

Al llegar al departamento de Las Condes, el imputado dejó a su hija durmiendo en una habitación sin mallas de seguridad y se fue a dormir siesta con su pareja a otro dormitorio. Fatal caída: A las 17:10 vecinos alertaron sobre un fuerte impacto y dieron aviso a conserjería, quienes a su vez alertaron a las policías y personal de salud.

A las 17:10 vecinos alertaron sobre un fuerte impacto y dieron aviso a conserjería, quienes a su vez alertaron a las policías y personal de salud. Fallecimiento de la niña: A las 17:23 se constató la muerte de la menor debido a un politraumatismo por altura.

A las 17:23 se constató la muerte de la menor debido a un politraumatismo por altura. Padre fue encontrado casi una hora después: Carabineros dio con el departamento de Constanzo 40 minutos después de la caída de la pequeña. Recién al entrar al dormitorio de su hija se percató de lo ocurrido.

Carabineros dio con el departamento de Constanzo 40 minutos después de la caída de la pequeña. Recién al entrar al dormitorio de su hija se percató de lo ocurrido. Control de identidad: Tras el fallecimiento de la niña, el padre y la pareja fueron fueron trasladados hasta una unidad policial para efectuar el control de identidad.

Lunes 18 de mayo