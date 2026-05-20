“Mi amigo ya asumió la culpa”: Arturo Vidal rompe su silencio tras estar involucrado en robo de $50 millones en casa de cambios

El “Rey” señaló que su amigo desde hace más de dos décadas cometió un error y él lo ayudó con el pago de 35 millones de pesos.

Este miércoles, y tras el pago de los 50 millones de pesos que fueron robados desde la casa de cambios Money Global, Arturo Vidal habló de lo sucedido.

Cabe señalar que este martes, el abogado de la empresa, Manuel Umaña, había señalado que Ignacio Rodríguez Beltramín, exjefe de la casa de cambios, había sustraído el millonario monto para pasárselo al volante de Colo Colo.

Una vez descubierto el delito, el dueño de la empresa se contactó con Vidal, quien se comprometió a devolverle el dinero, sin embargo, y como esto no ocurrió, se puso una denuncia ante la PDI y el futbolista se vio obligado a declarar.

Finalmente, y luego de dos pagos, se completaron los $50 millones, donde Money Global no continuará con la demanda judicial.





Habla Arturo Vidal tras el robo de los $50 millones

“Un amigo cometió un error y yo estoy para ayudarlo. Gracias a Dios tengo los medios para poder ayudarlo; me he ganado la vida trabajando. Mi amigo ya asumió la culpa y estamos bien”, afirmó el exjugador de la Juventus.

“Ayudé a mi amigo con 35 millones para que pagara la cuenta, y él puso lo otro que faltaba. Está todo bien… Tiene que aprender. No puede volver a hacer esto. Hasta ahora me sigue pidiendo disculpas, pero es mi hermano, así que no lo voy a dejar nunca“, agregó.

Además, se conoció que Rodríguez juega en Rodelindo Román, club que preside Vidal, y donde el bicampeón con La Roja lo sancionó con tres partidos sin jugar como castigo por el hecho.

Por último, señaló: “Tengo una familia, tengo hijos, tengo salud, tengo todo lo que quiero. No creo tener problemas de plata a estas alturas”.