“Con tanto exceso ya no le quedan neuronas”: Marité Matus lapidó nuevamente a Camilo Huerta tras rumores sobre pensión

La influencer negó tajantemente que Arturo Vidal le entregara $90 millones de pensión de alimentos como acusó Huerta y este miércoles volvió a referirse al tema.

Este miércoles, Marité Matus volvió a lanzarse en contra de Camilo Huerta, luego de que este último asegurara en un reality show que su expareja recibe $90 millones de pensión de alimentos.

Marité, quien tiene tres hijos con Arturo Vidal, negó los hechos catalogándolos como una “irresponsabilidad” y luego se burló del asunto en redes sociales.





¿Qué dijo Marité Matus?

A través de las historias de su cuenta de Instagram, Marité señaló: “A seguir trabajando, porque los $90 millones están solo en la mente de un payaso”.

Cabe destacar que la polémica comenzó este martes, cuando Matus contestó a Camilo a través de un extenso comunicado.

“Quiero desmentir categóricamente la mentira que dijo “el personaje del momento” (…) Esa información es completamente falsa y él lo sabe perfectamente”, señaló Marité.

En esa misma línea, la empresaria instó a cualquier persona a investigar en el Tribunal de Familia cuál es el monto real que otorga Arturo Vidal por sus tres hijos.

“Necesita figurar hablando de otros”, arremetió Matus, quien argumentó que inventar rumores sobre una cantidad tan grande de dinero podía poner en peligro a sus hijos y a ella.

En esa misma línea, argumentó: “No es un juego, no es televisión y no es espectáculo. Es irresponsable, peligroso y absolutamente malintencionado. Esto ya sobrepasó todos los límites”.

“Siempre he sabido que a este personaje le faltan palos para el puente (…) Pareciera que con tanto exceso ya no le quedan neuronas suficientes para pensar ni medir las graves consecuencias que algo así puede traer para mí y para mis hijos”, comentó la empresaria.

Finalmente, Marité concluyó: “Pero también entiendo que estoy hablando de una persona básica y profundamente mala (…) La verdad siempre termina saliendo a la luz”.

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