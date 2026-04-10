El exchico reality había realizado la acción legal junto a Trinidad Neira y también incluía a Gissella Gallardo, por haber hablado sobre la presunta infidelidad cuando todavía estaba casado.

Este viernes se dio a conocer que la querella de Camilo Huerta en contra de Marité Matus fue declarada inadmisible por la justicia.

La acción había sido interpuesta por el exchico reality en conjunto con Trinidad Neira por injurias graves con publicidad.

La acción legal también contemplaba a Gissella Gallardo, quien habría hablado sobre la presunta infidelidad del personal trainer con la hija de Pamela Díaz en televisión.





El nuevo conflicto surgió luego de que la periodista Paula Escobar compartiera un video en su cuenta de Instagram en el que abordó detalles del mediático quiebre.

Según explicó, la empresaria le habría mostrado chats en los que quedaría en evidencia un “affaire” de Camilo Huerta con Trini Neira.

¿Por qué se desestimó la querella?

La querella de Camilo Huerta y Trinidad Neira quedó desestimada debido a que no cumplía con el tipo jurídico, según explicó la abogada Macarena Venegas en Plan Perfecto.

“El código civil contempla delitos, esos delitos están tipificados, es decir, están profundamente descritos. Entonces si es que estos dichos no constituyen injurias en este análisis que hace la Fiscalía de admisibilidad que dijo claramente que los hechos descritos, es decir, estos hechos de infidelidad, no cumplen con el tipo penal, por lo tanto se desestima“, explicó.

De todas maneras, Huerta y Neira pueden recurrir a la Corte de Apelaciones para seguir adelante con la acción legal, y según revelaron en el programa de Chilevisión tras contacto con el abogado del exYingo, procederán con ese paso.