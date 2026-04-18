“Querían que yo fuera su padre”: Camilo Huerta niega mala relación con hijos de Marité Matus

Marité había dicho hace unas semanas que su hijo mayor, Alonso, tenía una mala relación con Camilo, restregándole que parecía “un hijo más”, lo que fue desmentido por Camilo.

Camilo Huerta conversó en extenso en Primer Plano este viernes y se refirió a la relación que mantuvo con los tres hijos de Marité Matus.

El entrenador personal negó los dichos de su expareja y aseguró que nunca mantuvo roces o malos tratos con ninguno de los hijos de la empresaria.





“Querían que yo fuera su padre”

“Lamentablemente, hoy en día están escuchando mucha rabia, mucho odio, y los niños se están quedando con eso, pero yo tuve una muy buena experiencia con los niños, tuve muy buena relación con ellos”, comentó Camilo.

En esa misma línea, confesó: “Nunca más los vi y eso es lo más triste de todo esto y lo que más me ha dolido”.

“Quise formar una familia; independientemente de que no eran míos los hijos, sí me comprometí con ellos, traté de hacer lo mejor posible”, indicó Huerta.

La expareja de Marité Matus se fue con todo y aseguró que los tres hijos de Marité “me lo retribuyeron muchas veces escribiéndome cartas, diciéndome que querían que yo fuera su padre, así que eso es lo que más me dolió de todo esto”.

Huerta aseguró que hacía una vida de familia con Matus, la cual incluía paseos junto a sus hijos, ir a dejarlos al colegio, preocuparse de sus comidas diarias, entre otras cosas.

Marité había dicho hace unas semanas que su hijo mayor, Alonso, tenía una mala relación con Camilo, restregándole que parecía “un hijo más”, lo que fue desmentido por Camilo, quien aseguró que incluso entrenaban juntos en el gimnasio.

“Yo era feliz con ellos, yo quise replicar lo mismo que viví, yo tuve una infancia súper linda”, indicó el deportista, quien finalmente concluyó: “Si ellos hoy día se expresan de esa manera, yo me quedo con el cariño que me dieron todos los días”.

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