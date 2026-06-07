Millonaria estafa al Estado: Así operaba la red que usó claves únicas para defraudar al SII

Accedimos a antecedentes reveladores de una millonaria estafa realizada por un contador al Servicio de Impuestos Internos.

Una banda liderada por un contador fue desbaratada tras ser investigada por defraudar al Estado en más de $800 millones mediante devoluciones fraudulentas de impuestos, utilizando identidades y claves tributarias de más de 100 personas reclutadas para la operación.

Según la investigación, la organización captaba personas de bajos ingresos y les ofrecía ganancias fáciles a cambio de facilitar sus claves y cuentas bancarias.

Con esos datos, realizaban declaraciones falsas para obtener millonarias devoluciones de impuestos, de las cuales los reclutados recibían solo una pequeña comisión.