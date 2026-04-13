“Sabía que algún día nos íbamos a encontrar”: Hermano de Marité Matus revela tenso cruce con Camilo Huerta

Felipe Matus, hermano de Marité, entregó detalles del tenso encuentro que tuvo con su excuñado en un restaurante de Santiago.

Camilo Huerta sufrió un revés en su querella en conjunto con Trinidad Neira contra Marité Matus por injurias graves con publicidad, la cual fue desestimada por la justicia.

Sin embargo, el exYingo aún mantiene dos disputas legales con Matus tras su abrupta separación. Una es por la propiedad de un dispensario de cannabis y otra por divorcio culposo que ella interpuso hace un mes.

Ahora, Felipe Matus, hermano de Marité, entregó detalles del tenso encuentro que tuvo con su excuñado en un restaurante de Santiago.





Camilo Huerta y hermano de Marité Matus protagonizaron tenso cruce

En conversación con el diario Las Últimas Noticias, Felipe afirmó que acudió el pasado miércoles a un restaurante de carnes cuando en un momento apareció su excuñado.

“Me senté y al rato apareció él. Se hizo notar cuando llegó, hablando fuerte, saludando a los mozos. Venía con su abogado y se sentó al otro extremo del salón“, partió declarando.

El hermano de la madre de los hijos de Arturo Vidal afirmó que él “se hizo el loco”, consciente de que ese no era el momento ni lugar para hablar.

Sin embargo, Huerta no tuvo el mismo pensamiento. “De repente él se paró y caminó entre medio de las mesas. Se acercó y me dijo: ‘Sabía que algún día nos íbamos a encontrar'”.

Matus afirmó que ahí reaccionó: “Fueron como 45 segundos. Le dije de todo. Primero, que cómo dormía tranquilo en las noches. Qué cuándo le iba a devolver a mi hermana lo que le debe. Que era un sinvergüenza”.

Felipe agregó que luego de eso Huerta se fue a sentar a su mesa. “Él almorzó y se fue. No pasó nada más, pero igual este encuentro me dejó con una sensación como de alivio, porque pude decirle las cosas a la cara, aunque en otro lugar no sé qué hubiese pasado”.