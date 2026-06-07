Decretan cadena perpetua para el “psicópata de la bicicleta” por abusos, violaciones y robos
Los hechos se remontan entre 2018 y 2023 en el sector de Matta Sur, donde el sujeto perseguía a sus víctimas cuando iban o regresaban del colegio.
A casi tres años de las primeras denuncias en su contra, la justicia decretó cadena perpetua calificada para el denominado “Psicópata de la Bicicleta”, condenado por robo con violación, abusos sexuales, robos con intimidación, amenazas y otros delitos cometidos contra menores de edad.
Los hechos se remontan entre 2018 y 2023 en el sector de Matta Sur, donde el sujeto perseguía a sus víctimas cuando iban o regresaban del colegio. Utilizando una bicicleta, las intimidaba con armas blancas o piedras para asaltarlas y abusar de ellas.
La investigación logró acreditar siete casos bajo un mismo patrón de conducta.