“Estás quedando como una loca”: Adriana Barrientos y Camilo Huerta protagonizaron feroz pelea en restaurante por Trini Neira

La panelista de farándula aseguró que Camilo Huerta la increpó en público frente a la madre de ella y las hermanas de él, lo que la enfureció y respondió con todo.

Este jueves, Adriana Barrientos expuso a Camilo Huerta y aseguró que el deportista se le acercó en un restaurante para increparla en presencia de la madre de ella.

La expareja de Marite Matus habría estado en presencia de sus hermanas, cuando trató en duros términos a Adriana, quien le sacó en cara el presunto romance que mantuvo con Trini Neira.





¿Qué pasó entre Adriana Barrientos y Camilo Huerta?

“Fue muy raro, se acerca y me dice: “Hola’, estaba mi mamá ahí”, comenzó explicando Adriana en el último capítulo de Zona de Estrellas, donde reveló que Huerta habría estado con sus hermanas en el recinto.

En esa misma línea, Barrientos aseguró que Camilo le dijo: “Déjate de hablar h… en televisión porque tú estás quedando como una loca”, a lo que ella respondió: “¡¿Yo?!” y Huerta menciona: “Bueno, todos ustedes”.

La situación enfureció a la panelista, dado que estaba su madre junto a ella, quien pertenece a la tercera edad: “Le dije: ‘El que se comió a la hermana de la amiga fuiste tú’, y sigue avanzando y le dije: ‘Eres tú el que se comió a la hija de tu mejor amiga ¡Te comiste a la Trini Neira!'”.

Adriana reveló que al escuchar el nombre de la hija de Pamela Díaz, Camilo no respondió más y comenzó a alejarse del recinto.

“Yo creo, y espero, con toda mi alma que no haya pasado nada con la Trini, porque yo la considero una guagua”, comentó Barrientos.

Finalmente, la panelista precisó que Camilo ya había consumido lo que compró cuando se detuvo a increparla, por lo que, al terminar la pelea, salió del lugar mientras todos los presentes estaban sorprendidos por lo ocurrido.