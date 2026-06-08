Decomisan madera impregnada con droga: Materiales provenían desde Bolivia

Estos materiales tenían destino tres puertos del país: Antofagasta, Valparaíso y San Antonio.

En Arica, se decomisaron más de mil toneladas de madera que está impregnada de droga, donde cerca del 10 al 20% corresponde a sustancias ilícitas , principalmente clorhidrato cocaína y ketamina.

Estos materiales provenían desde Bolivia y tenían destino tres puertos del país: Antofagasta, Valparaíso y San Antonio para luego ser enviadas a Europa.