“Está pasado a reality”: Adriana Barrientos lapidó a nueva conquista de Francisco Kaminski y reveló su identidad

Según Adriana Barrientos, la nueva conquista de Francisco Kaminski tendría la intención de poder obtener un proyecto televisivo.

Este martes, Adriana Barrientos reveló la identidad de la nueva conquista de Francisco Kaminski, con quien se filtró una fotografía durante el fin de semana.

En ella aparecen ambos posando frente a la cámara, abrazados y muy cercanos, pero en aquel entonces, se confundió a la mujer con María Paz Sauvalle, la profesora con la que Kaminski fue captado a los besos.





¿Quién es la nueva conquista de Francisco Kaminski?

Es por ello que en el último capítulo de Zona de Estrellas, Adriana detalló: “Resulta que hace un fin de semana atrás se fue a dar una vuelta por Viña del Mar y conoció a una chiquilla bien estupenda, 36 años, guapa, regia, y ya están… No sé si pololeando oficial”.

Se trata de Stephanie Finney, una mujer de 36 años que trabaja en marketing para una empresa estadounidense, es de Viña del Mar y no tendría conocimiento de las polémicas del animador, dado que llegó recientemente a Chile.

En esa misma línea, Adriana aclaró: “Esta relación no debe tener más de dos semanas” y además expuso que es la prima del panelista Martín González: “Él (Kaminski) jamás le niega amor a nadie. Es un soldado del amor”.

Sin embargo, en algunos portales de farándula se aseguró que llevaban cuatro meses de relación, es por eso que Barrientos aclaró que dicho lapsus de tiempo corresponde al romance que Francisco estuvo con la profesora María Paz Sauvalle.

“La María Paz Sauvalle es la polola. Van, vuelven, pero es con la que él estaba (…) De hecho, me acuerdo que en diciembre estábamos con Kaminski en un club de la capital donde conoce a María Paz”, explicó la panelista.

Asimismo, lanzó un ácido comentario: “Ojalá que duren más de dos fines de semana”.

“Porque cuando tú ya no tienes problemas en sacarte fotos, me da la sensación de que… yo no sé cuáles sean las intenciones de la chiquilla, pero esto está pasado a reality o que la chica quiere entrar a algo”, concluyó Adriana.

Revisa las fotografías: