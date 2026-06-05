Camila Andrade oficializa su relación con románticas fotos en París y redes se llenaron de comparaciones con Kaminski

A solo una semana de confirmar su romance, la influencer se mostró junto a su nueva pareja durante un viaje por Europa.

Camila Andrade finalmente compartió fotografías con su pareja y reveló de manera oficial su identidad a través de su cuenta de Instagram.

En la Torre Eiffel, en un cita frente al Museo del Louvre y en el avión. Así se mostró muy enamorada con el empresario Jorge Yungue en la ciudad del amor: París, Francia.

Durante estos días, la influencer se encuentra de viaje por Europa con su actual pareja, con quien confirmó su romance apenas hace una semana.

El pasado 29 de mayo, Andrade contó en sus redes sociales que estaba “muy feliz y tranquila, viviendo un amor correspondido, maduro y privado“.





Sin embargo, en esa ocasión cubrió el rostro de Jorge Yungue, probablemente para evitar revelar de quién se trataba.

Siete días más tarde, la ex Miss Mundo Chile declaró su amor a los cuatro vientos al compartir cinco fotografías que recibieron positivos comentarios de sus seguidores.

“Que bonito”, “me encanta verte feliz” y “lo mereces” fueron algunos de los mensajes en apoyo a su nuevo romance.

Además, su publicación de Instagram se repletó de comparaciones entre su actual pareja y su relación pasada con Francisco Kaminski.

Revisa algunos de los comentarios que dejaron a Camila Andrade acá