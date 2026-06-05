“Está en riesgo vital”: Adriana Barrientos actualiza estado de Diego Pánico tras ingresar a la UTI

Según detalló la modelo, el influencer y exparticipante de Fiebre de Baile fue hospitalizado de urgencia debido a una trombosis en sus piernas.

Adriana Barrientos actualizó el estado de salud de su amigo, el influencer chileno Diego Pánico, quien se mantiene hospitalizado en la Unidad de Tratamiento Intermedia (UTI).

La modelo y panelista de televisión causó preocupación tras publicar una imagen en Instagram, donde aparece sosteniendo la mano de Diego en la clínica. “Por favor, recen por su salud. A las 21 horas cadena de oración”, escribió en el posteo.

“Diego está en riesgo vital”

Ante esto, diversos creadores de contenido se han contactado con Barrientos para conocer más sobre la situación del exparticipante de Fiebre de Baile. Uno de ellos fue Harold TV, quien compartió un audio que le envió “La Leona”.

“Vengo recién saliendo de la Clínica Cordillera. Diego está en riesgo vital, está en este minuto en la UTI , entró por ley de urgencia y está con una trombosis en la pierna sumamente complicada”, detalló en contacto con el influencer.





Asimismo, Adriana indicó que su amigo “tiene muchos coágulos en las piernas y si eso le llega a subir al corazón o a la cabeza, sería tremendo. Me van a avisar si lo van a operar”.

Otro influencer que se comunicó con Barrientos fue Danilo21, quien acudió a la clínica para acompañar a Diego. “De todo corazón les pido que le envíen buenas energías”, señaló en una historia.

“Deberían operarlo pronto para que sus coágulos no suban. Estoy seguro que se recuperará pronto“, agregó.