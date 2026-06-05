Preocupación por Diego Pánico: Se encontraría hospitalizado en la UTI y piden rezar por su salud

Adriana Barrientos encendió las alarmas en redes sociales tras informar sobre el estado de salud del influencer. “Por favor, recen por su salud”, afirmó la panelista de televisión.

Adriana Barrientos causó preocupación en redes sociales tras informar la hospitalización de urgencia de su amigo, el influencer chileno Diego Pánico.

La modelo publicó una imagen en la que aparece sosteniendo la mano del exparticipante de Fiebre de Baile, mientras permanece internado en un centro de salud.

“Con mi pequeñito. Por favor, recen por su salud. A las 21 horas cadena de oración”, escribió la panelista de televisión.

Según reportó el medio Prensa Chilena, el creador de contenidos se encontraría en la Unidad de Tratamiento Intermedia (UTI) tras sufrir una trombosis en su pierna, donde mantiene coágulos y estarían analizando una futura operación.





¿Quién es Diego Pánico?

Diego Pánico es un influencer y creador de contenidos con presencia en TikTok e Intagram. Tiene 26 años y es oriundo de la ciudad de Los Ángeles.

El joven alcanzó gran popularidad en redes sociales gracias a Gran Hermano Chile. Su fanatismo por el denominado “Team Lulo”, en especial por Cony Capelli, lo llevó a realizar diversas acciones como viajar hasta Argentina con megáfono en mano.

En su faceta digital, Diego se caracteriza por un humor irreverente y también mediático, protagonizando polémicas con personalidades de la farándula digital.

A fines de 2025, se integró como participante de la primera temporada de Fiebre de Baile, donde permaneció solo algunas semanas hasta su eliminación.

Mira la historia de Adriana Barrientos: