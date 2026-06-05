Lo que se sabe del grave estado de salud de Diego Pánico: Evalúan operación tras ingresar a la UTI

La situación fue dada a conocer por Adriana Barrientos, cercana amiga del exparticipante de Fiebre de Baile, quien compartió una fotografía desde el recinto asistencial y pidió una cadena de oración para su recuperación.

Preocupación existe en el mundo del espectáculo y las redes sociales luego de que se conociera el delicado estado de salud del influencer chileno Diego Pánico, quien permanece internado en la Unidad de Tratamiento Intermedio (UTI) debido a una compleja trombosis en su pierna.

La situación fue dada a conocer por Adriana Barrientos, cercana amiga del ex participante de Fiebre de Baile, quien compartió una fotografía desde el recinto asistencial y pidió una cadena de oración por su recuperación.

Posteriormente, en conversaciones con creadores de contenido y en el programa Zona de Estrellas, la panelista confirmó que el joven se encuentra “en riesgo vital” y que su condición médica es de extrema gravedad.





Lo que se sabe del estado de salud de Diego Pánico

Según explicó Barrientos, Diego presenta múltiples coágulos en una de sus piernas, los que podrían provocar consecuencias fatales si se desplazan hacia órganos vitales.

“Tiene muchos coágulos en las piernas y si eso le llega a subir al corazón o a la cabeza, sería tremendo”, señaló. Además, indicó que los médicos evaluaban la posibilidad de una intervención quirúrgica para evitar complicaciones mayores.

La figura televisiva relató que quedó impactada al verlo hospitalizado. “Fue súper heavy cuando llegué a verlo a la clínica. Le toqué la puntita de los pies y gritó de dolor”, comentó, agregando que el influencer permanece bajo fuertes medicamentos debido a las molestias que le provoca la enfermedad.

Asimismo, reveló que Diego padece una condición de base y que ya se encontraba bajo tratamiento con anticoagulantes.

A esto se suma un difícil momento familiar. Según contó la modelo, el influencer enfrentó recientemente la muerte de un primo en un accidente, situación que habría complicado las comunicaciones con su entorno más cercano. “Fue una noche sumamente complicada. No se puede poner de pie y sus padres están lejos. Es muy difícil tener 20 años, estar en Santiago y no tener a la familia cerca”, expresó.

Mientras permanece internado bajo observación médica, diversas figuras del mundo digital han manifestado públicamente su apoyo. Entre ellos, el influencer Danilo21 visitó la clínica y pidió a sus seguidores enviar mensajes de aliento. “De todo corazón les pido que le envíen buenas energías”, señaló.