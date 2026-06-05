Integrante de Los Atletas de la Risa se quebró en show por emotivo regalo: Recordó a fallecida esposa

A dos meses de la tragedia familiar, Juan Carlos Donoso compartió un sentido momento que vivió durante una presentación junto al trío humorístico. Un seguidor le entregó un retrato que lo emocionó hasta las lágrimas.

Juan Carlos Donoso, conocido como “El Guatón” de Los Atletas de la Risa, se quebró en pleno show al recibir un significativo regalo con que recordó a su fallecida esposa, Myriam Salazar.

Recordemos que en abril de este año, el humorista sufrió la pérdida de su esposa en medio de acusaciones de negligencia al llegar a la ex Posta Central por un problema al estómago.

A dos meses de la tragedia familiar, Donoso compartió un emotivo momento que vivió durante su presentación en Palermo Teatro Bar, cuando un seguidor le entregó un retrato hecho con lápiz de grafito que replica una postal con su señora.

“Como muchos saben, hace casi dos meses perdí a mi amada esposa, y recibir este regalo fue algo totalmente inesperado. Verla reflejada de una manera tan especial removió muchos sentimientos y me permitió sentirla un poquito más cerca“, relató el humorista.

“Es un recuerdo que guardaré con muchísimo cariño para toda la vida”, agregó después, generando varias reacciones de colegas y seguidores del trío humorístico.





Autor del retrato dedicó sentido mensaje

Dentro de las personas que comentaron la publicación estuvo Nicolás Gastón, autor del retrato que emocionó al comediante.

“Gracias, Juan Carlos, por tu humildad y también por este hermoso gesto que has tenido conmigo. Ha sido un verdadero placer compartir este momento contigo, porque tú siempre nos haces reír y nos entregas alegría”, señaló el hombre.

Asimismo, expresó: “Creo que eso tiene un valor enorme, porque demuestra que, a pesar de las dificultades que cada persona pueda estar viviendo, siempre hay alguien dispuesto a regalar una sonrisa a los demás. Por eso tienes todo mi respeto y admiración”.

“Eres uno de los grandes humoristas de nuestro país y mi reconocimiento también va para todos los Atletas de la Risa, quienes han llevado alegría a tantas personas durante años. Te envío un fuerte abrazo y muchas gracias por tu cariño, tu sencillez y el recibimiento que me brindaste“, cerró.

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