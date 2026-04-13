Doloroso adiós: “Guatón” de Los Atletas de la Risa cantó en funeral de su esposa y conmovió a redes

A través de Instagram, el trío humorístico publicó un emotivo registro en que se observa al comediante cantando “La balada del Pianista” de José Feliciano.

Juan Carlos Donoso, conocido como “El Guatón” de Los Atletas de la Risa, le dio el último adiós a su esposa, quien falleció el pasado martes en medio de acusaciones de presunta negligencia médica.

A través de Instagram, el trío humorístico publicó un emotivo registro en que se observa al comediante cantando “La balada del Pianista” de José Feliciano.

En medio de su interpretación, su compañero Roberto Saldías -más conocido como “El Chino”- se sumó a la canción, emocionando hasta las lágrimas a algunos presentes.

Fanáticos del grupo reaccionaron a la publicación con mensajes para Juan Carlos. “Mucha fuerza, Guatón”, “estamos contigo”, “todo Chile te acompaña” y “cómo pueden cantar con semejante pena”, fueron parte de los comentarios.





Las acusaciones de “El Guatón” tras muerte de su esposa

En entrevista con Contigo en la Mañana, Juan Carlos Donoso acusó graves negligencias en la ex Posta Central, lugar donde falleció su esposa Myriam Salazar.

Según detalló en esa oportunidad, el humorista se trasladó junto a su esposa al mencionado recinto hospitalario, luego de que ella presentara malestares de estómago.

Sin embargo, mientras esperaban por atención, notaron falencias por parte del personal de salud. “Mi mamá estaba muy helada y cuando le tomaron la temperatura marcó 34,7 (…) Yo misma tuve que reanimarla”, dijo una de las hijas de la mujer.

La esposa del comediante falleció a las pocas horas de haber ingresado al recinto.

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