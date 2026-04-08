“Yo la tuve que reanimar”: “Guatón” de Los Atletas de la Risa y su hija hablan tras muerte de su esposa en Posta Central

El comediante junto a su familia acusan negligencia en la Posta Central, donde acudieron por una pancreatitis y la mujer falleció producto de un paro cardíaco.

En la madrugada de este miércoles, Juan Carlos Donoso, conocido como el “Guatón” de los Atletas de la Risa, sufrió la muerte de su esposa.

El comediante junto a su familia acusan negligencia en la Posta Central, donde acudieron por una pancreatitis y la mujer falleció producto de un paro cardíaco.





“Guatón” y su familia acusan negligencia

“Almorzamos bien ayer (martes), nos reímos, después empezó con malestares de estómago y llegó mi hija que es TENS y estudia enfermería, y como se quejaba del dolor, partimos a la Posta Central”, señaló el “Guatón” al programa Contigo en La Mañana.

Donoso agregó que mientras su esposa estaba en espera por atención, su hija Sandy con conocimientos médicos acompañó a la mujer y ahí vieron falencias por parte del personal de la salud.

Así lo detalla, Sandy: “La tiraron a la sala de espera, después le hicieron exámenes y la tiraron a un box… Yo pedí que apagaran el aire acondicionado y me dijeron que no, mi mamá estaba muy helada y cuando le tomaron la temperatura marcó 34,7“.

Además, la denunciante agregó que no le tomaron frecuencia respiratoria y aparte la tenían acostada. “Yo misma tuve que reanimar a mi mamá después del primer paro”.

Por estos hechos, Juan Carlos y su familia acudieron hasta la Policía de Investigaciones para estampar una denuncia por negligencia médica.