Emiten aviso meteorológico por fuertes vientos en cuatro regiones: Proyectan rachas de hasta 70 km/h

Debido al ingreso de un sistema frontal que se concentrará en la zona centro y sur, se advirtió que el fenómeno podría estar presente hasta la mañana del jueves 26 de mayo.

La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso meteorológico por la presencia de vientos normales a moderados en cuatro regiones del país.

Según informó el organismo, el fenómeno se producirá debido al ingreso de un sistema frontal que afectará la zona centro y sur del país.

El evento comenzó durante la mañana de este miércoles 27 de mayo y se preveé que se extenderá hasta la mañana del jueves 26 de mayo.





Alerta por vientos: Estos son las regiones afectadas

De acuerdo a lo que informó la Dirección Meteorológica de Chile, las regiones afectadas por vientos son:

O’Higgins (Cordillera)

Maule (Precordillera, Cordillera)

Ñuble (Litoral, Precordillera, Cordillera)

Biobío (Litoral, Precordillera, Cordillera)

Las rachas proyectadas varían desde los 25 kilómetros por hora y podrían alcanzar rachas de hasta 70 kilómetros por hora en el sector cordillerano de la región del Maule.