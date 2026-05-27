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Emiten aviso meteorológico por fuertes vientos en cuatro regiones: Proyectan rachas de hasta 70 km/h

Debido al ingreso de un sistema frontal que se concentrará en la zona centro y sur, se advirtió que el fenómeno podría estar presente hasta la mañana del jueves 26 de mayo.

Fernanda Valdenegro
Por Fernanda Valdenegro

Periodista Digital

La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso meteorológico por la presencia de vientos normales a moderados en cuatro regiones del país.

Según informó el organismo, el fenómeno se producirá debido al ingreso de un sistema frontal que afectará la zona centro y sur del país.

El evento comenzó durante la mañana de este miércoles 27 de mayo y se preveé que se extenderá hasta la mañana del jueves 26 de mayo.

Alerta por vientos: Estos son las regiones afectadas

De acuerdo a lo que informó la Dirección Meteorológica de Chile, las regiones afectadas por vientos son:

  • O’Higgins (Cordillera)
  • Maule (Precordillera, Cordillera)
  • Ñuble (Litoral, Precordillera, Cordillera)
  • Biobío (Litoral, Precordillera, Cordillera)

Las rachas proyectadas varían desde los 25 kilómetros por hora y podrían alcanzar rachas de hasta 70 kilómetros por hora en el sector cordillerano de la región del Maule.

 

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