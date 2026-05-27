Hallaron con vida a 5 personas atrapadas en cueva en Laos: Liberaron video del dramático rescate

Las intensas lluvias provocaron una inundación repentina que bloqueó la salida y dejó atrapadas a siete personas, según detallaron los equipos de rescate laosianos

Cinco personas que estuvieron atrapadas durante más de una semana en una cueva inundada en el centro de Laos fueron halladas con vida, informaron los equipos de rescate. Otras dos personas continúan desaparecidas.

Un video difundido por un grupo de rescate tailandés muestra el momento exacto en que los buzos emergieron del agua y descubrieron a los aldeanos atrapados.

Los siete formaban parte de un grupo de personas de la provincia central de Xaysomboun que entraron en la cueva el miércoles de la semana pasada en busca de yacimientos de oro y fauna silvestre, pero no pudieron salir porque la entrada quedó bloqueada.