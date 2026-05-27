Golborne llamó a “no demonizar” una futura privatización de Codelco: “No hay cosas intocables”

La exministro de Minería aseguró que “tiene que analizarse” la opción de que la empresa estatal “se incorpore capital privado“. Además, reconoció que “no es una decisión fácil”.

El exministro de Minería, Laurence Golborne, pidió “analizar” la posibilidad de una futura privatización de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco).

“Codelco tiene un nivel de endeudamiento alto para la mayoría de las mineras del mundo. No podemos continuar endeudando a Codelco“, planteó Golborne en entrevista con radio Agricultura.

La exfigura del gobierno de Sebastián Piñera planteó que “debemos pensar en alternativas y una que debe ser evaluada, no postulo que tenga que hacerse, sino que tiene que analizarse, es la posibilidad de que se incorpore capital privado “.

“No se puede demonizar”

En la misma conversación, sostuvo que una eventual privatización de la empresa estatal “amerita ser conversado y probablemente me van a estar pegando mucho por lo que estoy diciendo, porque algunos creen que esto es intocable“.





“ Yo creo que no hay cosas intocables y estamos en el siglo XXI ; no podemos seguir mirando las cosas con la visión del siglo XIX”, puntualizó.

Asimismo, el exministro indicó que “eso no se puede demonizar. Hay experiencias en el mundo bastante exitosas, hay que abrirse a la conversación. Lo que planteo es que, desde el punto de vista técnico, se analice esto primero. Y luego, obviamente, habrá que llevar esto al plano político”.

“Después los políticos, ya con los antecedentes sobre la mesa, tendrán que decidir qué es lo más conveniente para el largo plazo del país”, dijo Golborne, asegurando que “no es una decisión fácil” ni una “solución políticamente trivial”.