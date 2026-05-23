Polémica en Codelco: Más de 6 mil trabajadores deberán devolver bono por producción

Sindicatos amenazan con paralizaciones por la medida, asegurando que “a los trabajadores no les corresponde” asumir los errores de la empresa.

Controversia ha generado la indicación de Codelco que obliga a más de 6.000 trabajadores a devolver un total de $14,3 millones de dólares en bonos por metas de producción de 2025, luego que la estatal corrigiera cifras reportadas.

La controversia surgió tras una auditoría interna que detectó errores en los cálculos de producción informados por la minera. El ajuste afecta a 6.322 personas de Chuquicamata, Ministro Hales y Casa Matriz, con devoluciones cercanas a $2 millones promedio por trabajador.