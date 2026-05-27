Subsidio DS1: Revisa el ahorro mínimo obligatorio y fecha límite para tenerlo depositado en tu cuenta

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo activó la cuenta regresiva para las postulaciones al Subsidio Habitacional DS1. Esta semana será clave para quienes buscan comprar una vivienda nueva o usada, o construir en sitio propio.

El sueño de la casa propia entra en su semana más crucial para miles de familias en Chile. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) activó la cuenta regresiva para las postulaciones al Subsidio Habitacional DS1, el beneficio estatal que permite comprar una vivienda nueva o usada, o construir en sitio propio.

Sin embargo, el tiempo corre y existe un factor eliminatorio que suele dejar abajo a muchos postulantes: el ahorro mínimo obligatorio y la fecha límite para tenerlo depositado.

Si estás pensando en postular, este es el escenario real al que te enfrentas en los próximos días.

¿Hasta cuándo hay plazo para el ahorro mínimo?

El proceso de postulación se encuentra en sus últimos días hábiles. Quienes no completen el formulario digital o presencial antes de la fecha de cierre quedarán fuera del proceso hasta el próximo llamado.

Pero ojo: el error más común es intentar depositar el dinero a última hora. El Minvu exige que el ahorro requerido esté reflejado y congelado en la cuenta de ahorro para la vivienda en una fecha específica, que suele ser el último día hábil del mes anterior o días previos al inicio del proceso. Es decir, hasta este viernes 29 de mayo .

Si depositaste hoy pensando en postular mañana, podrías quedar fuera del sistema automáticamente.

Los montos mínimos según el tramo al que postulas

El Subsidio DS1 se divide en tres tramos, pensados para diferentes realidades socioeconómicas según el Registro Social de Hogares (RSH). Cada uno exige un esfuerzo en la libreta de ahorro que debes cumplir sí o sí:

Tramo 1 (Familias hasta el 60% del RSH): Exige un ahorro mínimo de 30 UF (aproximadamente $1.080.000 pesos, dependiendo del valor de la UF al día del cierre). Es exclusivo para la compra de viviendas económicas.

Exige un ahorro mínimo de 30 UF (aproximadamente $1.080.000 pesos, dependiendo del valor de la UF al día del cierre). Es exclusivo para la compra de viviendas económicas. Tramo 2 (Familias hasta el 80% del RSH): El requisito sube a 40 UF (cerca de $1.440.000 pesos) para la compra de una propiedad, o 30 UF si el proyecto es para construcción en sitio propio.

El requisito sube a 40 UF (cerca de $1.440.000 pesos) para la compra de una propiedad, o 30 UF si el proyecto es para construcción en sitio propio. Tramo 3 (Familias hasta el 90% del RSH, con topes de ingresos): Al permitir viviendas de mayor valor, el Estado exige un piso de 80 UF (alrededor de $2.880.000 pesos) para comprar, o 50 UF para construir.

Recuerda que la cuenta de ahorro debe tener, como mínimo, 12 meses de antigüedad desde su apertura para que la postulación sea válida. Tener la plata no sirve de nada si abriste la cuenta hace un par de semanas.

¿Cuándo postular?

El Minvu indicó que habrá tres alternativas de postulación: automática, en línea y vía Formulario de Atención Ciudadana, cada una con fechas distintas de inicio, aunque en días consecutivos.