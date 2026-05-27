Carabineros realiza copamiento para reforzar seguridad en Metro y paraderos

Las labores se concentrarán en puntos estratégicos durante las primeras horas de la mañana, principalmente enfocados en estaciones de Metro de la Línea 2.

Durante la mañana de este miércoles, funcionarios de Carabineros se prepararaon para realizar un despliegue en estaciones del Metro y paraderos de locomoción colectiva.

La actividad se realizó en la 30ª Comisaría de Independencia en el marco de un operativo dirigido a reforzar la presencia policial durante las primeras horas de la mañana.

Los trabajaos de copamiento estarán centrados en las estaciones de metro de la Línea 2, en comunas como Independencia, Recoleta, La Cirsterna, San Bernardo, Conchalí y Santiago.





El trabajo de Carabineros estará enfocado en puntos estratégicos para reforzar la seguridad de las personas que se encuentren en los paraderos o en las afueras de estaciones de Metro y entregar apoo ante cualquier situación de emergencia.

Incluso se contempla que las labores se extiendan hasta otras regiones del país con el fin de entregar mayor seguridad a la ciudadanía en zonas de mayor flujo de personas.