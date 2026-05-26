Guardia de Metro fue atacado con arma blanca por pasajero en la Línea 1: Habría intentado parar una riña

El hecho ocurrió en la estación Pedro de Valdivia, donde un pasajero mantenía una actitud disruptiva y atacó al vigilante provocándole heridas cortopunzantes en su pierna y muslo izquierdo.

Un vigilante privado del Metro de Santiago fue apuñalado con un arma blanca al interior de una estación durante la mañana de este martes.

Según informó el servicio de trenes subterráneos a través de un comunicado, el hecho tuvo lugar cerca de las 08:30 horas en la estación Pedro de Valdivia de Línea 1.

A boro de un tren que iba en dirección a Los Dominicos, el vigilante privado fue agredido por un pasajero que mantenía una actitud violenta, mientras el Metro se dirigía en dirección Los Dominicos.





Guardia fue herido en su pierna

Tras el ataque el personal de la estación activó los protocolos de seguridad y lograron contener al individuo responsable hasta la llegada de Carabineros.

“Metro adoptó las acciones correspondientes, incluyendo el acompañamiento al trabajador afectado y la denuncia formal de los hechos ante las autoridades competentes”, indicaron.

Producto de la agresión, el guardia recibió heridas cortopunzantes en su pierna y muslo izquierdo.

Personal paramédico acudió rápidamente al lugar para atender al vigilante, quien se encuentra fuera de riesgo y en buen estado de salud.

Según informó Metro, el agresor fue detenido por Carabineros y quedó a disposición del procedimiento judicial respectivo.

Desde el sindicato, indicaron que la agresión es “un hecho de extrema gravedad que no estamos dispuestos a minimizar ni a normalizar”.

Además, describieron que el episodio se produjo mientras el afectado “ cumplía su deber de intervenir en una riña para proteger a los usuarios de Metro de Santiago” , momento en que “fue atacado con un arma blanca por un sujeto violento que actuó con total desprecio por la vida y la integridad de quienes trabajan diariamente resguardando la seguridad de miles de personas”.

“Producto de esta cobarde agresión, nuestro compañero recibió heridas cortopunzantes en su pierna y muslo izquierdo“, añadieron.