Impacto por muerte de joven tiktoker y estudiante de La Araucanía: “Su partida deja un profundo dolor”

El deceso de Damián Ramírez Vargas fue comunicado por la Juventud Socialista de Chile, donde mantenía una activa participación. “Entregó su tiempo, su talento y su corazón a la construcción de una sociedad más justa”, afirmó la colectividad.

Gran impacto ha generado la repentina muerte de Damián Ramírez Vargas, joven tiktoker y estudiante de Derecho de 21 años, quien residía en la región de la Araucanía.

El deceso fue comunicado por la Juventud Socialista de Chile, colectividad donde mantenía una activa participación.

“Con profundo dolor y la convicción inclaudicable de que la lucha continúa, la Juventud Socialista de Chile se une en un abrazo fraterno al Regional Araucanía y a toda la militancia ante el fallecimiento de nuestro compañero Damian Ramírez Vargas”, informó.

“Hoy despedimos a uno de los nuestros, a un joven que decidió entregar su tiempo, su talento y su corazón a la construcción de una sociedad más justa “, destacó la organización.





¿Quién era Damián Ramírez?

Según indicó la colectividad, Ramírez desarrolló desde la división Regional Araucanía “una labor disciplinada en la tarea de la formación política de nuevas generaciones y la organización del espacio universitario”.

“Quienes compartieron trinchera con él saben que su compromiso fue a toda prueba y sin vacilaciones, fue de trabajo riguroso, de convicción forjada en el estudio y de una lealtad a toda prueba con los principios del socialismo”, agregó.

Damián también era un activo creador de contenidos en TikTok , donde acumulaba más de 10 mil seguidores. Con temas relacionados con la política y la historia de Chile, el joven formó una comunidad que iba en ascenso.

Su último video fue publicado el fin de semana recién pasado, por lo que el impacto por su muerte ha sido aún mayor. “Descansa en paz”, “siempre en la memoria”, “estoy en shock” y “no lo puedo creer”, fueron parte de las reacciones de sus seguidores tras el fallecimiento.

Por su parte, el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la Universidad de La Frontera (UFRO), de la que Damián también formaba parte, lo despidió con un emotivo mensaje.

“Su partida deja en nosotros un profundo dolor; sin embargo, sabemos que su huella quedará impregnada en todos los rincones de nuestra Universidad, así como también en cada una de las personas que tuvimos la oportunidad de conocerlo y trabajar a su lado”, destacaron.

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