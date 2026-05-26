Allison Göhler detalló que, tras el paso de un sistema frontal que traerá lluvia al sur y frío en la zona centro, el calor regresará a la capital para este fin de semana.

Allison Göhler adelantó el pronóstico del tiempo para los próximos días y advirtió que se podría dar un aumento de temperatura en la región Metropolitana.

La meteoróloga de Chilevisión explicó que este miércoles habrá un importante descenso en los termómetros, pues llegaría un sistema frontal a la zona centro y sur del país.

Esto provocará lluvias en la región del Biobío y La Araucanía y frío en para Santiago y sectores del centro del país.





Sin embargo, eso durará pocas horas en la región Metropolitana, ya que a partir del jueves comenzarán a subir nuevamente las temperaturas.

Pronostican aumento de temperaturas

Allison Göhler detalló que tanto miércoles y jueves de esta semana los días estarán nublados y bajará la temperatura considerablemente.

Sin embargo, viernes y sábado “podríamos tener este aumento de temperaturas sobre los 20 grados”.

“La madre naturaleza va a ser piadosa con nosotros y este fin de semana al menos vamos a tener un poquito de sol y también vamos a tener entonces temperaturas más primaverales para la época“, agregó.